NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient

Das Vertex Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 95.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104.866 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie auf 550.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57’767.41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 477.67 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 137.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch