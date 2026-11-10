|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Vertex Pharmaceuticals-Anlage?
|
10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Vertex Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 95.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104.866 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie auf 550.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57’767.41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 477.67 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 137.96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
03.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vertex Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.11.26
|Ausblick: Vertex Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 mit Kurseinbruch (finanzen.ch)
|
30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.