Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003
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|Lukratives Vertex Pharmaceuticals-Investment?
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Vertex Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 08.09.2021 wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 191.37 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 52.255 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie auf 546.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28’537.39 USD wert. Das entspricht einem Plus von 185.37 Prozent.
Vertex Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 138.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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