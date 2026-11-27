Heute vor 5 Jahren wurden VeriSign-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das VeriSign-Papier letztlich bei 241.02 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die VeriSign-Aktie investiert hat, hat nun 0.415 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132.55 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 25.11.2026 auf 319.47 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.55 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für VeriSign eine Börsenbewertung in Höhe von 28.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch