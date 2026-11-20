Heute vor 3 Jahren wurde das VeriSign-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die VeriSign-Aktie an diesem Tag 210.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 47.420 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 306.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’531.96 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45.32 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von VeriSign belief sich zuletzt auf 27.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch