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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VeriSign-Aktien verdienen können.
Am 23.10.2023 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der VeriSign-Aktie betrug an diesem Tag 206.42 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.844 VeriSign-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’475.58 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 22.10.2026 auf 304.59 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.56 Prozent zugenommen.
Am Markt war VeriSign jüngst 27.72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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