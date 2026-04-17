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VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

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Frühes Investment 17.04.2026 16:02:37

NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren VeriSign-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

VeriSign
212.87 CHF -1.95%
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Vor 5 Jahren wurde die VeriSign-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 208.16 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hat, hat nun 4.804 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.04.2026 1’315.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 273.85 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’315.57 USD entspricht einer Performance von +31.56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für VeriSign eine Börsenbewertung in Höhe von 25.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch