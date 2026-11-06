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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VeriSign-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit VeriSign-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 79.77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.254 VeriSign-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 391.20 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 05.11.2026 auf 312.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 291.20 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 28.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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