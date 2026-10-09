NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades VeriSign-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 76.36 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 130.959 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 297.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38’998.17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +289.98 Prozent.

Alle VeriSign-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch