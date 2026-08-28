VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 28.08.2023 wurde das VeriSign-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die VeriSign-Aktie an diesem Tag 206.53 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 48.419 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 294.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’270.57 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 14’270.57 USD, was einer positiven Performance von 42.71 Prozent entspricht.
Insgesamt war VeriSign zuletzt 26.45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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