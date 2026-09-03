NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Veeco Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Veeco Instruments-Anteile bei 23.59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.239 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 43.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182.37 USD wert. Damit wäre die Investition um 82.37 Prozent gestiegen.

Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch