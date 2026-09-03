Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Veeco Instruments-Investment im Blick
|
03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Veeco Instruments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Veeco Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Veeco Instruments-Anteile bei 23.59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.239 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 43.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182.37 USD wert. Damit wäre die Investition um 82.37 Prozent gestiegen.
Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Veeco Instruments Inc.
Analysen zu Veeco Instruments Inc.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.