Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’817 0.7%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9464 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’367 2.4%  Bitcoin 63’244 0.6%  Dollar 0.8247 -0.1%  Öl 103.2 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia
MindMaze-Aktie legt zu: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung
Suche...

Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukratives Veeco Instruments-Investment? 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Veeco Instruments
34.50 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22.13 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Veeco Instruments-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 451.875 Veeco Instruments-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 41.04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’544.96 USD wert. Das entspricht einem Plus von 85.45 Prozent.

Alle Veeco Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Veeco Instruments Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Veeco Instruments Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen