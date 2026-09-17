Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22.13 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Veeco Instruments-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 451.875 Veeco Instruments-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 41.04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’544.96 USD wert. Das entspricht einem Plus von 85.45 Prozent.
Alle Veeco Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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