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|Rentabler Veeco Instruments-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Veeco Instruments-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.23 USD. Bei einem Veeco Instruments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.421 Veeco Instruments-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 36.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.98 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 123.98 USD entspricht einer Performance von +23.98 Prozent.
Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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