Heute vor 1 Jahr wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.23 USD. Bei einem Veeco Instruments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.421 Veeco Instruments-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 36.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.98 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 123.98 USD entspricht einer Performance von +23.98 Prozent.

Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch