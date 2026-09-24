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Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002

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Lohnendes Veeco Instruments-Investment? 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Veeco Instruments-Investment verdienen können.

Veeco Instruments
36.22 CHF -0.16%
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Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Veeco Instruments-Papier bei 19.17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.216 Veeco Instruments-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Veeco Instruments-Anteile wären am 23.09.2026 239.54 USD wert, da der Schlussstand 45.92 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 139.54 Prozent.

Veeco Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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