NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren eingebracht

Am 22.10.2016 wurden Veeco Instruments-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Veeco Instruments-Anteile bei 21.25 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 47.059 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 46.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’195.76 USD wert. Mit einer Performance von +119.58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Veeco Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch