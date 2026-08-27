NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren eingebracht

Am 27.08.2016 wurde das Veeco Instruments-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Veeco Instruments-Anteile letztlich bei 19.94 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 501.505 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23’154.46 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 26.08.2026 auf 46.17 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 131.54 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Veeco Instruments eine Marktkapitalisierung von 2.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch