USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in USANA Health Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die USANA Health Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 66.29 USD. Bei einem USANA Health Sciences-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.085 USANA Health Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 343.64 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 04.08.2026 auf 22.78 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 65.64 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 421.73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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