USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen USANA Health Sciences-Investment verlieren können.
Vor 5 Jahren wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 97.99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 1.021 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 15.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.20 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 84.49 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für USANA Health Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 276.60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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