Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die USANA Health Sciences-Aktie an diesem Tag 18.76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53.305 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der USANA Health Sciences-Aktie auf 13.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723.35 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 27.67 Prozent gleich.

Insgesamt war USANA Health Sciences zuletzt 250.38 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch