NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die USANA Health Sciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 102.49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 97.570 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der USANA Health Sciences-Aktie auf 14.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’450.87 USD wert. Damit wäre die Investition um 85.49 Prozent gesunken.

USANA Health Sciences war somit zuletzt am Markt 272.17 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch