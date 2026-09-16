NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem USANA Health Sciences-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades USANA Health Sciences-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.684 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 218.80 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 15.09.2026 auf 14.90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 78.12 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich jüngst auf 281.77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch