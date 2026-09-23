NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte eine US Global Investors-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 23.09.2021 wurde das US Global Investors-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die US Global Investors-Aktie an diesem Tag bei 5.70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.544 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 52.46 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 22.09.2026 auf 2.99 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 52.46 USD entspricht einer negativen Performance von 47.54 Prozent.

US Global Investors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36.79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch