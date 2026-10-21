NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in US Global Investors von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das US Global Investors-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.48 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hat, hat nun 154.321 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 402.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.61 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 59.72 Prozent.

Der US Global Investors-Wert an der Börse wurde auf 32.37 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch