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|US Global Investors-Performance
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Global Investors-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen US Global Investors-Investment verlieren können.
US Global Investors-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 362.319 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 927.54 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 10.11.2026 auf 2.56 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 927.54 USD, was einer negativen Performance von 7.25 Prozent entspricht.
US Global Investors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.48 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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