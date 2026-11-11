NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Global Investors-Investment von vor 3 Jahren verloren

US Global Investors-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 362.319 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 927.54 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 10.11.2026 auf 2.56 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 927.54 USD, was einer negativen Performance von 7.25 Prozent entspricht.

US Global Investors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.48 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch