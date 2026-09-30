NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Global Investors von vor 10 Jahren abgeworfen

Die US Global Investors-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1.84 USD. Bei einem US Global Investors-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 543.478 US Global Investors-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 2.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’581.52 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58.15 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete US Global Investors eine Marktkapitalisierung von 35.93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch