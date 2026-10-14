NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die US Global Investors-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2.77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36.101 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 103.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3.25 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für US Global Investors eine Börsenbewertung in Höhe von 35.37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch