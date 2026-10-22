NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Upbound Group von vor einem Jahr angefallen

Upbound Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22.49 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Upbound Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 444.642 Upbound Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 7’189.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16.17 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28.10 Prozent eingebüsst.

Upbound Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 947.89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch