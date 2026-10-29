NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Upbound Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 25.27 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Upbound Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.957 Upbound Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66.92 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Anteils am 28.10.2026 auf 16.91 USD belief. Damit wäre die Investition 33.08 Prozent weniger wert.

Upbound Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 987.35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch