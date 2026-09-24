NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor einem Jahr eingebracht

Am 24.09.2025 wurden Upbound Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.88 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40.193 Upbound Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 642.68 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 23.09.2026 auf 15.99 USD belief. Damit wäre die Investition um 35.73 Prozent gesunken.

Insgesamt war Upbound Group zuletzt 977.40 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch