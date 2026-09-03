NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Upbound Group-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31.33 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.918 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 600.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39.99 Prozent verkleinert.

Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch