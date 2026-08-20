NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Upbound Group-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12.89 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 775.795 Upbound Group-Papiere. Die gehaltenen Upbound Group-Anteile wären am 19.08.2026 15’128.01 USD wert, da der Schlussstand 19.50 USD betrug. Mit einer Performance von +51.28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch