Upbound Group Aktie 988133 / US76009N1000
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Upbound Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Upbound Group-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12.89 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 775.795 Upbound Group-Papiere. Die gehaltenen Upbound Group-Anteile wären am 19.08.2026 15’128.01 USD wert, da der Schlussstand 19.50 USD betrug. Mit einer Performance von +51.28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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