NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Upbound Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 12.11.2016 wurde die Upbound Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11.77 USD. Bei einem Upbound Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 849.618 Upbound Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21’469.84 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Anteils am 11.11.2026 auf 25.27 USD belief. Damit wäre die Investition 114.70 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch