Heute vor 1 Jahr wurden Trades Upbound Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Upbound Group-Aktie investiert, befänden sich nun 6.211 Upbound Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Upbound Group-Papiere wären am 18.11.2026 163.85 USD wert, da der Schlussstand 26.38 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 63.85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch