NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 169.01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.592 Universal Display-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 45.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77.22 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.31 Prozent verringert.

Am Markt war Universal Display jüngst 3.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch