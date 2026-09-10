NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Universal Display-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Universal Display-Papier bei 200.29 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49.928 Universal Display-Papiere. Die gehaltenen Universal Display-Anteile wären am 09.09.2026 3’989.71 USD wert, da der Schlussstand 79.91 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 60.10 Prozent.

Der Börsenwert von Universal Display belief sich jüngst auf 3.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch