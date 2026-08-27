NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätte eine Investition in Universal Display von vor einem Jahr gekostet

Am 27.08.2025 wurde die Universal Display-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Universal Display-Papier bei 141.05 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.709 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 86.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61.57 USD wert. Mit einer Performance von -38.43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Universal Display-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch