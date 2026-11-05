NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätte eine Investition in Universal Display von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 174.35 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.736 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 89.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 513.74 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 48.63 Prozent.

Der Börsenwert von Universal Display belief sich jüngst auf 4.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch