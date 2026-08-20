Universal Display Aktie 410257 / US91347P1057
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Display-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Universal Display-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Universal Display-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 62.30 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 160.514 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’890.85 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 19.08.2026 auf 86.54 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 38.91 Prozent.
Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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