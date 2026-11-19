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|Rentables United Therapeutics-Investment?
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der United Therapeutics-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 130.94 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.764 United Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 577.34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 440.92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 340.92 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 24.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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