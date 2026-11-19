Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der United Therapeutics-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 130.94 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.764 United Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 577.34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 440.92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 340.92 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 24.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch