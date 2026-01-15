NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 133.10 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die United Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.513 United Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.01.2026 3’574.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 475.73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 257.42 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich jüngst auf 20.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch