United Therapeutics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des United Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 488.43 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das United Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.047 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Therapeutics-Aktie auf 590.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’209.32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.93 Prozent angewachsen.

United Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch