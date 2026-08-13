NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die United Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der United Therapeutics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 237.80 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das United Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.205 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 511.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’151.89 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 115.19 Prozent.

Jüngst verzeichnete United Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 22.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch