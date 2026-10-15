United Therapeutics Aktie 848383 / US91307C1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 187.07 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.346 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 540.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’886.78 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’886.78 USD entspricht einer Performance von +188.68 Prozent.
Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 23.34 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Therapeutics Corp.
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.ch)