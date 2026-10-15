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United Therapeutics Aktie 848383 / US91307C1027

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Performance unter der Lupe 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

United Therapeutics
454.63 CHF 0.12%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 187.07 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.346 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 540.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’886.78 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’886.78 USD entspricht einer Performance von +188.68 Prozent.

Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 23.34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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