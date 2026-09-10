United Therapeutics Aktie 848383 / US91307C1027
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Therapeutics-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das United Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 225.13 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 44.419 United Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 22’512.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 506.82 USD belief. Damit wäre die Investition 125.12 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 21.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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