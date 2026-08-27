NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren eingefahren

Das United Therapeutics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 121.76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 0.821 United Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 424.34 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 26.08.2026 auf 516.68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 324.34 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für United Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 22.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch