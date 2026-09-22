NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Bankshares von vor 3 Jahren verdient

Am 22.09.2023 wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26.74 USD wert. Bei einem United Bankshares-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 373.972 United Bankshares-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 46.76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17’486.91 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 74.87 Prozent.

United Bankshares wurde am Markt mit 6.41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch