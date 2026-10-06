United Bankshares Aktie 980131 / US9099071071
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in United Bankshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des United Bankshares-Papiers betrug an diesem Tag 38.06 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.274 United Bankshares-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der United Bankshares-Aktie auf 46.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’219.92 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’219.92 USD entspricht einer Performance von +21.99 Prozent.
United Bankshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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