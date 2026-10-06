Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’615 0.7%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9357 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’164 0.6%  Bitcoin 71’287 0.1%  Dollar 0.8311 0.0%  Öl 99.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

United Bankshares Aktie 980131 / US9099071071

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

United Bankshares-Performance im Blick 06.10.2026 16:02:17

NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Bankshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

United Bankshares
41.40 EUR -0.48%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des United Bankshares-Papiers betrug an diesem Tag 38.06 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.274 United Bankshares-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der United Bankshares-Aktie auf 46.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’219.92 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’219.92 USD entspricht einer Performance von +21.99 Prozent.

United Bankshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu United Bankshares Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten