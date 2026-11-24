Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Bankshares-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38.85 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 257.400 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (46.84 USD), wäre das Investment nun 12’056.63 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.57 Prozent angewachsen.

Insgesamt war United Bankshares zuletzt 6.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch