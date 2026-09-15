United Bankshares Aktie 980131 / US9099071071
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen United Bankshares-Investment verdienen können.
Das United Bankshares-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.15 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 26.918 United Bankshares-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’283.71 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 14.09.2026 auf 47.69 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28.37 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für United Bankshares eine Börsenbewertung in Höhe von 6.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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