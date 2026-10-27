NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

United Bankshares-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Bankshares-Papier an diesem Tag 35.29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28.337 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 48.92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’386.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38.62 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 6.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch