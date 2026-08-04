NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 04.08.2021 wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die United Bankshares-Aktie bei 33.91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die United Bankshares-Aktie investierten, hätten nun 29.490 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.08.2026 1’442.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 44.23 Prozent.

Am Markt war United Bankshares jüngst 6.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch